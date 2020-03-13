Büyükşehir camileri dezenfekte ediyor

Ülkemizde de vakası görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu bir şekilde bir araya geldiği Cuma Namazı öncesinde, 12 ilçedeki camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının ilk ikazları akabinde toplu taşıma araçları, tramvay, okul, otobüs terminalleri ve diğer pek çok yerde dezenfeksiyon işlemi yapmıştı.

CAMİ İÇLERİNE DEZENFEKSİYON İŞLEMİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan camilerdeki dezenfeksiyon işlemleri 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Camilere sıkılan dezenfektan havada ve yerdeki mikro organizmaları ve virüsleri yok ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla Büyükşehir Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetleri giyerek, motorlu sırt atomizörü ve el ULV’leri ile uygulamayı gerçekleştirdi. Camilerin dezenfekte çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek.

İLAÇLAMA SONRASI CAMİLER HAVALANDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptıkları dezenfeksiyon çalışması sonrası din görevlileri ile birlikte camileri 30 dakika kapalı tutarak, dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesini sağladı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların virüslere karşı korunmasına yönelik etkili çalışmalarını sürdürecek.