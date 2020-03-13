Arabası olanlar corona virüse dikkat!

Korana virüsün Türkiye’ye de sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemeler alınmaya başlandı. Kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin yanı sıra otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının da dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeken TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, sıradan otomobiller de bile milyarlarca bakteri bulunduğunu söyleyerek, araçlara mutlaka antibakteriyel iç temizlik yaptırılması konusunda uyarılarda bulundu.

"DEZENFEKTE ETMEK ŞART"

Tüm dünyayı sarsan korona virüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor. Dünyada hızla yayılan virüsüne karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı ve Carwax Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mumcu, “Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli” dedi.