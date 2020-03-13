Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:29 TSİ- Gündem G: Bugün 11:35 TSİ

Arabası olanlar corona virüse dikkat!

Corona virüsün tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte otomobil kullanıcılarına da hatırlatma geldi. Araçların bakterilere karşı dezenfekte edilmesi gerekiyor.
mask

Korana virüsün Türkiye’ye de sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemeler alınmaya başlandı. Kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin yanı sıra otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının da dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeken TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, sıradan otomobiller de bile milyarlarca bakteri bulunduğunu söyleyerek, araçlara mutlaka antibakteriyel iç temizlik yaptırılması konusunda uyarılarda bulundu.

"DEZENFEKTE ETMEK ŞART"

Tüm dünyayı sarsan korona virüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor. Dünyada hızla yayılan virüsüne karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı ve Carwax Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mumcu, “Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli” dedi.

Bugün 11:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TOKİ Körfez kura çekilişi mask
TOKİ Körfez kura çekilişi
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli mask
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli
Maçlar seyircisiz oynanacak! mask
Maçlar seyircisiz oynanacak!
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit mask
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit
Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL