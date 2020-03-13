Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi corona virüs ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Suphi Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarımızda, enfeksiyona sebep olan virüslerin oluşması ve yayılmasının engellenmesi için gereken adımların acilen atılması ve bütün eğitim kurumlarının en kısa sürede dezenfekte edilmesi gerekmektedir” dedi.

“İVEDİLİKTE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Yıldırım sözlerinin devamında, “MEB, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak kapsamlı hijyen işlemlerini en kısa sürede tamamlamalı, hijyen ve dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından salgının gelişme ve yayılma durumuna göre eğitim öğretime devam edilip edilmemesine karar verilmelidir” dedi. MEB’e konunun acilliği ve öneminden kaynaklı bir an önce bir araya gelerek, gerekli tedbirleri birlikte kararlaştırma çağrısı yaptıklarını ancak çağrılarına yanıt alamadıklarını belirten Yıldırım “Bütün okullarda eş zamanlı olarak başlatıldığı söylenen hijyen çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, hastalığın yayılmasının önüne geçecek tedbirleri ivedilikle hayata geçirmek için geçerli adımların derhal atılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.