Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Körfez'de yaptırılacak konutlar için hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi yapılıyor...
Bugün 12:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
TOKİ Körfez kura çekilişi
TOKİ'nin Körfez'de yapacağı konutların kura çekimi gerçekleşiyor...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz