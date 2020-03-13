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Öğrencilere müjde! 3 GB internet hediye

Telekom mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek
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Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, fiber altyapıları ve teknolojileriyle Bakanlar Kurulu'nun online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirterek, "Türk Telekom mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom açıklamasında görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, koronavirüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ettiklerini aktararak, uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

- "Mobil abonelere 3GB internet hediye edilecek"

Bakanlar Kurulu'nun aldığı uzaktan eğitim kararına fiber yapıları ve teknolojileriyle her türlü desteği vermek için hazır olduklarını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz SEBİT'in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve SEBİT'in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptık. Bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceğiz.

Öte yandan, 'EBA' yazıp 5555'e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan Türk Telekom mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek."

Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti de ODTÜ Teknokent'te 1998 yılından beri Ar-Ge yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı 

"Türkiye'nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom'un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar hali hazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor.

Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hale getiriliyor. Türkiye'nin en kapsamlı ve zengin içerikli dijital eğitim ürünü Vitamin'in halen on binlerce öğrenci tarafından kullanılıyor. Ayrıca, üniversiteye hazırlananlar için Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi derslerini Raunt aracılığıyla sunuyoruz.

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