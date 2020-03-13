Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

Dünya genelinde 4 bin 700’ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılma kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.

İşte o hastaneler:

– Adana Şehir Hastanesi

– Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Ankara Şehir Hastanesi

– Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bursa Şehir Hastanesi

– Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

– Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Eskişehir Şehir Hastanesi

– Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Isparta Şehir Hastanesi

– Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Kayseri Şehir Hastanesi

– Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Yozgat Şehir Hastanesi