Olay saat 04.30 sıralarında, Başiskele Liman Caddesi’nde bulunan balık halindeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, H.H. alacak verecek meselesi nedeniyle K.D. ve K.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. yanında taşıdığı tabancasını çekip, K.D.’nin bacağına, K.A.’nın da eline ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, tedavi altına alındı. H.H. da polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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Balık halinde silahlar konuştu!
Başiskele’de bulunan balık halinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz