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CHP’de iki adaylı kadın kolları yarışı

CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde mevcut Başkan Songül Kaya ve eski kadın kolları başkanı Sevim Zerrin Özen yarışacak. Kongre öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan adaylar projelerinden bahsetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 14 Mart’ta (yarın) gerçekleştirilecek CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne geldi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve 2012 yılında İl Kadın Kolları Başkanı olan ancak sağlığı nedeniyle ara vermek zorunda kalan eski kadın kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarışacağı kongre Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)’de 11.00’de başlayacak 17.30’da sona erecek.

“2 ADAY OLUNDA DAHA GÜZEL OLUYOR”

320 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanla beraber 14 yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 13 kurultay delegesi seçilecek. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçar yapacak. Kongre öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan mevcut İl Başkanı ve aday Songül Kaya açıklamasında, “Güzel, dostluk içerisinde geçecek bir kongre. 2 aday olunca daha güzel bir kongre oluyor bu da ayrı bir güzellik” dedi.

“YAPAMADIKLARIMIZ VAR”

Örgütleri daha ileriye götüreceklerini belirten Kaya, “Bu süreçte yapamadıklarımız vardı, eksik gördüklerimiz vardı. Kadın arkadaşlarımızın siyasetin içinde daha etkin olması için çalışmalar yapacağız. Daha güzel şeyler yapmak için kol kola mücadele etmeye devam edeceğiz. Örgütlerimizi daha ileriyi götüreceğiz. Birlik ve beraberliğin, biz olmanın getireceği başarı bizim için çok önemli” ifadelerinde bulundu.

“YARIM KALAN ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Eski kadın kolları başkanı Sevim Zerrin Özen de adaylığıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Özen açıklamasında, “Delegelerimizle karşılıklı toplantılar yaptık. İktidara giden yolda hangi çalışmaları hayata sokacağımızı anlatıp destek istedik. Kendilerine seçim sonrası daha farklı projeler hayata geçireceğimizi ifade ettim.Birebir görüşmelerimizde gayet güzel, verimli sonuçlar aldık. Şimdi birebir kendilerini arıyorum, destek istiyoruz. Yarım kalan çalışmalarımız var. Sağlık dolayısıyla ara verdim ama hiçbir zaman sahadan ayrılmadım ve partimizin verdiği her görevi yerine getirdim” dedi.

“CHP’DE KADIN ANA GÖVDEDİR”

Kadınların sesi olmak için aday olduklarını belirten Özen, “Kendimi gayet enerjik hissediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara giden yolunda çok değerli çalışmalarla katkı sunacağımıza inandığımız için yola çıktık. CHP’de kadın ana gövdedir. Türkiye’deki şiddet gören, tecavüze uğrayan, istihdam alanında kadınlarımızın sesi olmak için adayız. İktidara geldiğimizde kadınlarımızın bu sorunlarının CHP’de çözüleceği inancıyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Bugün 12:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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