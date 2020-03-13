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Büyük amatörlere seyircisiz, gençlere iptal kararı geldi

Amatörler de seyircisiz oynama ve gençlere iptal kararı geldi…
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1-)Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır.

2-)İllerimizde büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör ligler ile 19 1. ve U19 2. Amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir.

3-)U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır.

4-)U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacaktır.

5-) Yukarda belirtilen kararlar 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup ilerki tarihlerde yeni bir gelişme olduğu taktirde sizlerle paylaşılacaktır.

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