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Büyükşehir Kağıtspor parkeye seyircisiz çıkıyor

Büyükşehir Kağıtspor basketbol takımımızın, Murat Paşaoğlu Spor Kulübü ile bugün oynayacağı karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak.
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Türkiye genelindeki tüm spor müsabakaları Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Bu karara istinaden 13 Mart 2020 (bugün)  tarihinde Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A takımımızın Murat Paşaoğlu Spor Kulübü Basketbol takımı ile yapacağı maç değerli taraftarlarımıza kapalı olarak yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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