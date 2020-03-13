Büyükşehir Kağıtspor parkeye seyircisiz çıkıyor

Türkiye genelindeki tüm spor müsabakaları Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Bu karara istinaden 13 Mart 2020 (bugün) tarihinde Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A takımımızın Murat Paşaoğlu Spor Kulübü Basketbol takımı ile yapacağı maç değerli taraftarlarımıza kapalı olarak yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.