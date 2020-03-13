Türkiye genelindeki tüm spor müsabakaları Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Bu karara istinaden 13 Mart 2020 (bugün) tarihinde Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A takımımızın Murat Paşaoğlu Spor Kulübü Basketbol takımı ile yapacağı maç değerli taraftarlarımıza kapalı olarak yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Büyükşehir Kağıtspor parkeye seyircisiz çıkıyor
Büyükşehir Kağıtspor basketbol takımımızın, Murat Paşaoğlu Spor Kulübü ile bugün oynayacağı karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz