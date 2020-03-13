Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:52 TSİ- Gündem G: Bugün 17:13 TSİ

Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına gören Türkiye’nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
mask

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, halen ülkenin güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor. Bu sistemin yarın yurdun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.   

BALKANLARDAN GELİYOR  

Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara  dönüşmesi öngörülüyor. Yağışların gelecek hafta sonuna kadar doğu bölgelerde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.     

Bugün 13:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze’de otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Gebze’de otobüsler dezenfekte ediliyor
Darıca’da koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı mask
Darıca’da koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı mask
İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı
"En büyük sorunumuz kontrolsüzce açılan ulusal marketler" mask
"En büyük sorunumuz kontrolsüzce açılan ulusal marketler"
Termal su artık boşa akmayacak mask
Termal su artık boşa akmayacak
Kartepe Kent Meydanı hızlanıyor mask
Kartepe Kent Meydanı hızlanıyor
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL