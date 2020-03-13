İzmit’te kolonya fiyatlarına zam! 

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün corona virüsünün ülkemize giriş yaptığının duyurulmasının ardından bugün Bakan Fahrettin ikinci vakanın görüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde ilk, orta ve liselerde okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta; üniversiteler ise 3 hafta tatil edileceği duyuruldu.
YOĞUNLUK DEVAM ETTİ
Ülke geneli tedbirler arttırılırken bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda tedbir yöntemlerinden birisinin de kolonya olduğunun bildirilmesinin ardından vatandaşlar kolonya satış dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz gün İzmit’te uzun yıllardır hizmet veren Hikmet Kolonyaları önünde kuyruk oluşurken, yoğunluk bugün de devam etti. Hikmet Kolonyaları İşletmecisi Nejat Olguntürk yapılan satış ve taleplerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.
ŞİŞE VE ALKOL TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİYOR
Olguntürk yaptığı açıklamada, “Yoğunluk bugün de devam etti. Dün alkolün geç gelmesinden dolayı sıkıntı yaşadık ama gelmesiyle sorun çözüldü. Yaklaşık 200 litre satış yaptık. Şimdi de plastik şişe konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Alkol ve plastik şişede sorun yaşamamızın temel sebebi bunların Türkiye’de üretilmemesi” dedi.
LİTRESİ 35 TL OLDU
Kolonya fiyatlarının arttığını belirten Olguntürk, “Alkolü önceki fiyatının neredeyse iki katına aldık. Bundan dolayı da fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık ancak kar oranımızı düşürdük. Normalde litre fiyatı 28 TL idi, zamlardan sonra 35 lira oldu” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
(3 )
Tayfun - Plastik şişe üretilmiyormu?? Yahu Gebze sanayiinde en az 20 tane bu işi yapan fabrika var diğer illeri katmiyorum bile kimi kandırıyorlar....!!!
Durum Böyle - kağıt peçete ve hijyenik kağıt üretenlerde önceden zam yaparken bizim işler petrol ürünlerine dayalı diye dayıyorlardı petrol fiatları çakıldı indirim haberlerini görmedik demekki bizim kişiliğimizde karekterimizde şartlar ne ve nasıl olursa olsun fırsatçı ve dayamacılık var
Ömer - yalancıyıııı....Devlet kolonya için hammaddeyi ucuzlattı sizin yaptıgınız habere bak
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