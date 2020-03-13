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İzmit’te kolonya fiyatlarına zam! 

Corona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı kolonyaya yönelen vatandaşlar kolonya satış yerlerinin önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor. İzmit’te faaliyet gösteren Hikmet Kolonyaları’nın İşletmecisi Nejat Olguntürk, “Alkolü önceki fiyatının neredeyse iki katına aldık. Bundan dolayı da fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık ancak kar oranımızı düşürdük” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün corona virüsünün ülkemize giriş yaptığının duyurulmasının ardından bugün Bakan Fahrettin ikinci vakanın görüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde ilk, orta ve liselerde okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta; üniversiteler ise 3 hafta tatil edileceği duyuruldu.

YOĞUNLUK DEVAM ETTİ

Ülke geneli tedbirler arttırılırken bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda tedbir yöntemlerinden birisinin de kolonya olduğunun bildirilmesinin ardından vatandaşlar kolonya satış dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz gün İzmit’te uzun yıllardır hizmet veren Hikmet Kolonyaları önünde kuyruk oluşurken, yoğunluk bugün de devam etti. Hikmet Kolonyaları İşletmecisi Nejat Olguntürk yapılan satış ve taleplerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

ŞİŞE VE ALKOL TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİYOR

Olguntürk yaptığı açıklamada, “Yoğunluk bugün de devam etti. Dün alkolün geç gelmesinden dolayı sıkıntı yaşadık ama gelmesiyle sorun çözüldü. Yaklaşık 200 litre satış yaptık. Şimdi de plastik şişe konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Alkol ve plastik şişede sorun yaşamamızın temel sebebi bunların Türkiye’de üretilmemesi” dedi.

LİTRESİ 35 TL OLDU

Kolonya fiyatlarının arttığını belirten Olguntürk, “Alkolü önceki fiyatının neredeyse iki katına aldık. Bundan dolayı da fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık ancak kar oranımızı düşürdük. Normalde litre fiyatı 28 TL idi, zamlardan sonra 35 lira oldu” ifadelerinde bulundu.

 

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(3)
03

Tayfun - Plastik şişe üretilmiyormu?? Yahu Gebze sanayiinde en az 20 tane bu işi yapan fabrika var diğer illeri katmiyorum bile kimi kandırıyorlar....!!!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Mart 15:02
02

Durum Böyle - kağıt peçete ve hijyenik kağıt üretenlerde önceden zam yaparken bizim işler petrol ürünlerine dayalı diye dayıyorlardı petrol fiatları çakıldı indirim haberlerini görmedik demekki bizim kişiliğimizde karekterimizde şartlar ne ve nasıl olursa olsun fırsatçı ve dayamacılık var

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 13 Mart 14:52
01

Ömer - yalancıyıııı....Devlet kolonya için hammaddeyi ucuzlattı sizin yaptıgınız habere bak

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mart 14:24
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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