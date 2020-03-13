Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:12 TSİ

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!

5 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belçikalı bilim insanı Peter Piot, "Bugünkü durum, Ebola'dan çok daha kötü" şeklinde bir yorumda bulundu.
mask

Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkede yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan koronavirüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı koronavirüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

"EBOLA'DAN ÇOK DAHA KÖTÜ"

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

EBOLA VİRÜSÜNÜ KEŞFETMİŞTİ

AIDS ile mücadele çalışmalarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.

KORONAVİRÜS 5 BİNE YAKIN CAN ALDI

Vuhan'dan yayılan ve tüm dünyanın bir numaralı güvenlik sorunu haline gelen koronavirüs, 5 bine yakın insanın canına mal oldu. Yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan virüs, 130 bin insanın üzerindeki etkisini devam ettirirken 70 bin insan virüsü yenmeyi başardı.

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - SINIRLARIN YOLGEÇEN HANI OLMUŞSA KAÇAKLAR GÜMRÜK KAPISI ARAMAZ VE HER PİSLİK YURDA GİRER . O KAÇAKTIR BELKİ TERÖRİST BELKİ SUÇLUDUR AMA SEN ONA DÜZENSİZ GÖÇMEN DİYEREK YUMUŞATIRSIN . NE ÜLKE KORUNABİLİYOR NE VATANDAŞ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 17:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze’de otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Gebze’de otobüsler dezenfekte ediliyor
Darıca’da koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı mask
Darıca’da koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı mask
İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı
"En büyük sorunumuz kontrolsüzce açılan ulusal marketler" mask
"En büyük sorunumuz kontrolsüzce açılan ulusal marketler"
Termal su artık boşa akmayacak mask
Termal su artık boşa akmayacak
Kartepe Kent Meydanı hızlanıyor mask
Kartepe Kent Meydanı hızlanıyor
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL