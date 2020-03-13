Coronavirüs Kocaeli’de günlük yaşamı etkilemedi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok tedbir alınırken her geçen gün ölümler artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün virüsün ülkemize giriş yaptığını duyurmasının ardından ülke genelinde var olan tedbirler arttırıldı. Bakanlık, virüsten korunma yöntemleriyle ilgili uyarıların yer aldığı duyurularda bulunurken, vatandaşlar maske, kolonya ve antiseptik solüsyona yoğun ilgi göstermeye başladı.

YOĞUNLUK AZALDI

Bazı fırsatçıların fahiş fiyat uygulaması nedeniyle bakanlık denetlemelere başlarken stoklar büyük çoğunlukla erimeye başladı. Kocaeli’de ise duyurunun ardından eczane, medikal ve kolonya satışı yapan iş yerlerinde yoğunluk başladı. Eczane ve medikallerde ürünlerin tedarik edilmemesi nedeniyle yoğunlukta gözle görülür azalış yaşanırken kolonya satış mağazaları önünde ise geçtiğimiz gün itibariyle başlayan kuyruğun artarak devam ettiği görüldü.

GÜNLÜK YAŞAM ETKİLENMEDİ

Bir diğer yandan Kocaeli’de günlük yaşamın henüz etkilenmediği görüldü. Diğer illerde maskeyle dolaşan vatandaşların yanı sıra kentimizde ikamet eden vatandaşların maskesiz şekilde normal yaşamlarına devam etti. Bazı vatandaşların ise tokalaşmaktan kaçındığı, uzaktan selam verdiği de görüldü. Eczanelerdeki yoğunluğun azalması da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerin 16 Mart itibariyle 3 hafta tatil edildiği duyurusunun ardından öğrenciler otogarlara akın etti. Dün akşam İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk yaşanırken firmalar ek seferler düzenledi.