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Kandıra’ya Kandemir, Gölcük’e Kurtulmuş geliyor

Yarın yapılacak AKP Kandıra kongresine Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Pazar günü yapılacak AKP Gölcük kongresine ise kongresine Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş gelecek
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AKP Genel Merkezin Kocaeli Teşkilatlarına ne kadar önem verdiği ilçe kongrelerinde de kendini gösteriyor. Pazar günü yapılacak Gölcük Kongresi’ne Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılacağı açıklandıktan sonra yarın Kandıra Kongresi’ne de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in geleceği belirtildi. Kongreler daha önce açıklandığı gibi saat 11.00’de başlayacak. Kandıra’da Erol Ölmez, Gölcük’te Çetin Seymen yeniden başkan adayı olmuştu.

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Yorumlar

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Chp - Aday olmadı icazetle tekrar aday gösterildi özgür irade ile aday olup seçime girmek sadece ve sadece bizim partimize has bir özgürlüktür

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 17:45

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