İzmit Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğünden kolonyacılara denetim

Korona virüsün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkmasıyla birlikte kolonya, dezenfekte ve sağlık ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Bunun üzerine bazı firmaların fahiş fiyat uygulamaya başlaması üzerine denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit genelinde kolonyacılara fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

İZMİT’TE FAHİŞ FİYATA SATIŞ YOK

6502 Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda ürünlerin alış faturaları ve satış faturaları incelendi. Yapılan detaylı ve kapsamlı incelemeler sonucunda İzmit’te fahiş fiyata kolonya satan bir işletmeye rastlanmadı.