Kur'an kursları iptal edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Corona Virüse karşı alınan önlemleri aktardı. Erbaş, Kur'an kurslarının 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta tatil edildiğini açıkladı. Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

Uluslararası seminerler ertelendi.

Kuran kurslarındaki eğitime 2 hafta ara verildi.

21 bin civarı Umre'cimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarımız bilgilendirilmiş, ve önlem almaları konusunda talimatlandırılmıştır. Hizmet yürüttüğümüz ülkelerde, vakit ve cuma namazı olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, bu açıklamaların üye derneklere ve cemaatlere duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir.

Yurtdışı personellerinin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmaması, özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir.

Yurtdışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı, 'erdemli gençlik' programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde mart ve nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu risk ortadan kalkıncaya kadar bu şekilde cuma namazına gitmeden evlerinde öğle namazı kılmalarıyla ilgili gerekli açıklama yapılmıştır.

Erbaş, Cuma hutbesinde ise vatandaşlardan şu konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

- Camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır

- Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım.

- Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım.

- Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim.

- Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım.

- Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım.

- Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim.

- Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.