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Baylam: Otobüslerde yer var hiçbir sıkıntı yok

Üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs terminallerine akın etti. Bilet bulunamadığı iddialarına ilişkin Otogar Derneği Başkan Halil Baylam iddiaların doğru olmadığını belirtirken, internet satışlarında birçok seferin dolu olduğu görüldü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen corona virüs toplantısı sonrasında ülke genelinde virüse yönelik tedbirler arttırıldı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan duyuruda ara tatilin öne alınarak ilkokul, ortaokul ve listeler 16 Mart’tan itibaren bir hafta, üniversiteleri ise aynı tarihten itibaren 3 hafta tatil edildiği duyurusu yapıldı.

“HİÇBİR SIKINTI YOK”

Yapılan duyuru sonrası üniversite öğrencileri otobüs terminallerine akın etti. Açıklama sonrası yaşayan yoğunluk bugün de devam etti. Bazı vatandaşların bilet kalmadığı yönündeki iddiaları Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam yalanladı. Hem otogar yoğunluğu hem de biletin bulunmadığı iddiaları hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Baylam, “Otobüslerde yer var. Dün de bugün de arabalarda yer var. Hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir mağduriyet durumu olmaması için ilave seferler açabiliriz. Bazı vatandaşlar tekli koltuk istediği için sorun olabiliyor ancak şu anda herhangi bir mağduriyet yok” dedi.

Bir diğer yandan ilimizden en çok sefer yapılan  Kocaeli-İstanbul, Kocaeli-Ankara ve Kocaeli-Bursa seferlerinde internet üzerinde de yoğunluk olduğu görüldü.

Bugün 14:51 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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