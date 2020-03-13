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Mart karı geliyor! Meteoroloji’den birçok şehre uyarı…

Meteoroloji son tahminlerini yayınladı ve mart ayında kar ihtimali doğdu. Tahminlere göre ülkemizin pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre mart kapıdan baktıracak. Halen yurdumuzun güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunmaktadır. Bu sistemin yarın yurdumuzun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar doğu bölgelerimizde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

15 DERECE DÜŞECEK!

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 C derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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