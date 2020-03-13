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Gölcükspor, Halide Edip’i de yenersin !..

3.Lig  3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Gölcüklü çocuğumuz Ömer Faruk Uzuner yönetiminde Halide Edip Adıvar maçı hazırlıklarını tamamladı.
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3.Lig  3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Gölcüklü çocuğumuz Ömer Faruk Uzuner yönetiminde Halide Edip Adıvar maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugünkü maç, Gölcükspor için yine 6 puan değeri taşıyor. Müsabaka 15.00’te başlayacak ve maçı Burak Filik yönetecek

MORALLER SÜPER

Gölcükspor, bugün İstanbul’da deplasmana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbullu Modafen’i 2-0 ile geçen takım, adeta 6 puanlık kazanç sağlamıştı. Bugünkü maç da aynı değeri taşıyor. Deplasmanda oynayacağı Halide Edip Adıvar maçın hazırlılarına devam ediyor. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde gerçekleşen son antrenmanda morallerin yerinde olması dikkatten kaçınmadı. Antrenmanda, bireysel koşu çalışmasının ardından top çalışması yapıldı. Geri kalan bölümde de bol şut çalışması yapılarak, idman tamamlandı. Dün ter idmanı sonrasında da kampa girildi.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ... HALİDE EDİP İÇERİDE İYİ DEĞİL, GÖLCÜK DIŞARIDA DAHA İYİ

Şimşeklerde eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Kafile Elit Otel’de konaklıyor. Bu maçtan önce istatistiklere bakıldığında, Gölcükspor, 27 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 31 puan topladı ve düme hattının hemen üzerinde, 14.sırada yer aldı. 13. Sıradaki rakip Halide Edip Adıvar ise 27 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgiyle 32 puana sahip. İstanbul ekibi iç saha maçlarında 13 müsabakada 4 galibiyet, 4  beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu vasat istatistiğe karşı Gölcükspor ise deplasmanlarda oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, vasatı aştı. Bugünkü maç 15.00’te başlayacak ve Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı Mersinli teknisyen hakem Burak Filik yönetecek. Yardımcılıklarını ise Yusuf Şimşek ve Nezihi Aytar yapacak. 4. Hakem Burak Aksak olacak.

 

Bugün 15:11 TSİ - Spor

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