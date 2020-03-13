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Turgutlu kolla kendini, Derince geldi !..

Bülent Baturman yönetiminde rekorlar kıran ve zaferden zafere koşan Belediye Derincespor, zirvedeki Kocaeli ile tüm zirve sevdalılarını ya yendi, ya da çelme taktı.

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Bülent Baturman yönetiminde rekorlar kıran ve zaferden zafere koşan Belediye Derincespor, zirvedeki Kocaeli ile tüm zirve sevdalılarını ya yendi, ya da çelme taktı. Bunlardan biri de Turgutlu’ydu. Derince kendisi ve ağabeyini en yakından takip eden, maç eksiği bulunan Turgutlu ile bugün deplasmanda karşılaşıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak, müsabakayı Hamit Basık yönetecek

B.DERİNCE, KOCAELİSPOR’UN VE KENDİSİNİN TAKİPÇİSİNE KONUK OLACAK

Sezona Talip Yeşilyurt ile başlayan ve profesyonel liglerdeki ilk sezonunda yoluna Bülent Baturman ile devam ederek rekor üstüne rekor kıran Belediye Derincespor, bugün kendisinin ve ağabeyi lider Kocaelispor’un en yakın takipçisi Turgutlu’ya konuk oluyor. Baturman yönetimindeki takım önceki gün son idmanını yaptı ve dün Ege’ye gitti. Manisa’da kampa giren temsilcimiz, maç saatine yakın stada geçecek. Sarı Lacivertli ekibin yönetimi de maça akın edecek. Maç öncesinde görüş belirten Baturman “Bizim için her maç final ve her rakip aynı ciddiyettedir. Her maçımıza söyle hazırlandık. Turgutlu’da da kazanacağımızı umuyorum” dedi.

DERİNCE 49 PUANLA İKİNCİ, TURGUTLU 48 PUANLA ÜÇÜNCÜ…

Belediye Derincespor, bugünkü maça çıkman önce 49 puanla, 61 puanlı lider Kocaelispor’un arkasında maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan Turgutluspor ise 48 puanla Derince’yi takip ediyor. Turgutlu 25 maçta 14 galibiyet 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, Belediye Derince ise 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Turgutlu ekibi iç sahadaki 12 maçta, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Turgutlu ekibi iç sahada lider Kocaelispor’u da yenmişti. Belediye Derince ise dış sahada oynadığı 13 maçta tam 6 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 3 yenilgi aldı. İçeride ve dışarıda fırtına gibi esen Belediye Derince, lider ağabeyi Kocaelispor’u da 3-1 ile geçmişti. Bugünkü müsabaka Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı  Hataylı öğretmen hakem Hamit Basık yönetecek. Yardımcılıkları ise Mehmet Pekmezci ve Hakan Akkaynak yapacak. 4. Hakemliği de Turhan Beyke üstlenecek.

Bugün 15:13 TSİ - Spor

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