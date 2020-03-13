Sepetlipınar 4’te 4 yaptı: 1-0

Kora kor bir mücadelenin yaşandığı maçta Anadolu SPFK ve Körfez Birlikspor oyuncuları takdir topladı. Mükemmel bir futbol şöleninin yaşandığı gecede 90+3’te İsmail Ceyhan'ın 30 metreden attığı muhteşem golle Anadolu SPFK son anda maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Play-Off mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Anadolu SPFK yarın saat 18.00’de lider Yeniyalı Barbaros ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda kozlarını paylaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz