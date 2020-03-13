Sepetlipınar 4’te 4 yaptı: 1-0

Kora kor bir mücadelenin yaşandığı maçta Anadolu SPFK ve Körfez Birlikspor oyuncuları takdir topladı. Mükemmel bir futbol şöleninin yaşandığı gecede 90+3’te İsmail Ceyhan'ın 30 metreden attığı muhteşem golle Anadolu SPFK son anda maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Play-Off mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Anadolu SPFK yarın saat 18.00’de lider Yeniyalı Barbaros ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda kozlarını paylaşacak.