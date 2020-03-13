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KASKF Şemsettin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti

KASKF Başkanımız Murat Aydın Yönetim Kurulu Üyeleri KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ı Makamında ziyaret etti
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KASKF Başkanımız Murat Aydın Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yalçın Gül, Şaban Eraslan, Mehmet Çetinkaya, Ertan Demirhan, Seyhan Küçükleroğlu, Engin Yaşar, Mustafa Salman, Onur Ak, Severcan Kara, Mehmet Durukan, Sabri Yıldız ve Müdür Celal Güreşen, KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ı Makamında ziyaret etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

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