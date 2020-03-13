Kız futbolcular perişan oldu

Dün yıldız kızlar Kocaeli Futbol Final maçı vardı. Önceki gece son ana kadar, bu maçın oynatılacağı belirtilmişti ancak dün saat 10.00’da maçın tatil olduğu açıklanınca, statta hazır bulunan iki takım büyük sıkıntı yaşadı. Özellikle Darıca’dan gelen kızlar, boyunları bükük şekilde evlerinin yolunu tuttu. Kızların bu perişan durumu herkesi isyan ettirdi. Önceki gece iptal kararı alınsa, dünkü sıkıntı yaşanmayacaktı.