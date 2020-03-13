Dün yıldız kızlar Kocaeli Futbol Final maçı vardı. Önceki gece son ana kadar, bu maçın oynatılacağı belirtilmişti ancak dün saat 10.00’da maçın tatil olduğu açıklanınca, statta hazır bulunan iki takım büyük sıkıntı yaşadı. Özellikle Darıca’dan gelen kızlar, boyunları bükük şekilde evlerinin yolunu tuttu. Kızların bu perişan durumu herkesi isyan ettirdi. Önceki gece iptal kararı alınsa, dünkü sıkıntı yaşanmayacaktı.
Bugün 15:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:21 TSİ
Kız futbolcular perişan oldu
Dün yıldız kızlar Kocaeli Futbol Final maçı vardı. Önceki gece son ana kadar, bu maçın oynatılacağı belirtilmişti ancak dün saat 10.00’da maçın tatil olduğu açıklanınca, statta hazır bulunan iki takım büyük sıkıntı yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz