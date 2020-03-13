Dinçel: Alemdağ’ı hafife almamalıyız

Yarın seyircisiz maçta düşme hattında bulunan Alemdağspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel, rakibi kesinlikle hafife almamaları gerektiğini ifade etti. Dinçel “Rakibimiz Alemdağ olacak. Konumları ile ilgilenmiyoruz. Bir önceki maçlarından 3 kırmızı kart gördüler. Rakip mağlup durumdayken bir anda sinir sistemi bozuluyor ve gereksiz yere kırmızı kartlar görüyorlar. Böyle bir durum olmuş olabilir” dedi.

ONLAR DA 11 KİŞİ ÇIKACAK, BİZ DE

Dinel sözlerinin devamında “Tabii ki rakibimizin ligdeki konumu, yaşadığı psikolojik durum da bu davranışları beraberinde getiriyor olabilir. 3 ismin cezalı oluşu sahaya eksik çıkacakları anlamına gelmiyor. Neticesine sahaya 11 kişi sahaya çıkacaklar. Ne olursa olsun bu tür maçlar sıkıntılı. Eğer çok fazla rehavete kapılır, “Biz Kocaelispor’uz, rahat kazanırız” düşüncesine girersek sıkıntı yaşarız. Ciddi şekilde, her zamanki şekilde hareket edersek bu engeli aşarız. Kısacası futbolda rehavete kesinlikle yer yok” dedi.

KİM İSTER Kİ?

Dinçel şunları söyledi: Çocuklarla da konuştuk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah en kısa sürede matematiksel olarak şampiyonluğu garantileriz. Biz iyi bir takım, iyi bir aileyiz. Zaman zaman ufak tefek sorunlar olabilir. Mesut konusunda, kendi aralarındaki şakayla başlayan olaylar en son noktada sıkıntıya sebebiyet verdi. Ben de o anda araca geldiğinde Mesut’un bir tepkisiyle karşılaştım ve o davranışın doğru olmadığını söyledim. Biraz uzayınca ben de daha farklı bir tepki verdim. Böyle bir durumu kim ister ki ?..

TEPKİMİ VERMEK ZORUNDAYDIM

Mesut’un da ders aldığını düşünüyorum. Çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Futbolcumuzun kesinlikle bir art niyeti yok. Bir anlık davranış yanlışı diyelim. Biraz büyütüldü. Kesinlikle bir kadro dışı söz konusu değildi. Sadece maç kadrosuna almadım. Bu kararın sebebi de bütünü düşünmemdi. Eğer tepkisiz kalsaydım diğer arkadaşların da bu davranışı “Her zaman yapabilir” düşüncesinin önünü açardı.

EVLİLERE BEKARLARDAN DAHA FARKLI BAKIYORUM

Mesut’un 3 günlük sürede kendisini dinleyebileceğini düşündüm. Mesut, en çok sevdiğim, en çok tuttuğum oyuncuların başında geliyordur. Her oyuncu benim oyuncum ama Mesut’un saha içi karakteri, oyun disiplinini, her şeyini seviyorum. Burada, evli oyuncular biraz daha ayrıcalıklı oyuncular. Çünkü sorumlulukları fazla. Ev hali, çocukları var. 20 yaşındaki bekar bir gence göre çok daha farklılar.

HEPİMİZ ASKER GİBİYİZ

Futbolcuyu dışarıdan çok farklı yorumlayabiliyoruz. İşte “Çok güzel yaşıyorlar, çok güzel geziyorlar, otellerdeler, havaalanlarındalar” gibi. Ancak bu bizim işimizin gereği olduğu için onu görüyorlar. Çocuklar da asker gibi. Bizler de asker gibiyiz. Yatmamız, kalkmamız, sezon başı kampımız her şey nizam içinde olmak zorunda. Sezona temmuzun başında bir giriyorsunuz, mayısta çıkıyorsunuz. Psikolojik olarak da bunları taşımak kolay değil. Büyük bir camianın içinde görev yapan insanlarız. Bu kulübün çalışanlarıyız. Belli bir çizgi içerisinde kalmak zorundayız. Yürümemiz, oturmamız, kalkmamız, her şeyimiz takip ediliyor. Kocaelispor da bu şehrin markası, herkes tarafından takip edilen bir dinamik.

BATUHAN ÇOK BÜYÜK FEDEKARLIKLAR YAPTI

Batuhan, saha içerisinde savaşçı bir karaktere sahip. Mücadeleyi seven bir yapısı var. Saha dışında gayet efendi, mülayim, rutin yaşayan birisi. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka maçında kısa süreli bilinç kaybı yaşamıştı. Bu hafta da rakibin darbesiyle kaşında açılma oldu. Batuhan’la beraber üçüncü takımımız. Çok büyük bir problemi de olsa devam edeceğim diyen yapıda bir oyuncu. Ben bu tecrübeyi yaşadığım için saha içinde sorguladım, “İyiyim” dedi ve devam etti. Siz nasıl takdir ediyorsanız ben de aynı şekilde takdir ediyorum. Herkes de takdir ediyor. Başar böyle geliyor; fedakarlıkla, özveriyle geliyor. Oyuncular da pes etmiyor.

SEFA ÖDÜLÜ HAK ETTİ

Maçın adamı olarak Sefa’yı seçtik. Neden Sefa’yı seçtik? Ben Kocaelispor’la 17.maçıma çıktım. Sefa’yı 17 maç boyunca da kullanmışızdır. 17 maç içerisinde en fazla top kazandığı maç Erbaa maçıdır. İnanılmaz sayıda top kazandı. O kötü zeminde gereksiz iş yapmadı. Çok basit oynadı. Bizim için önemli olan top kazanmasıydı. Orta alandaki o savaşçı ruhu, rakibi etkisiz hale getirmesiydi. Biz de maçın adamı olarak ödüllendirdik