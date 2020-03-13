Baç’taki binanın satışı düşürüldü

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Kocaelisporumuzun mülkiyetinde bulunan Baç mevkiindeki binaya 2007 tarihli dosya borcuna istinaden haciz konulmuş, 2018 yılında bu taşınmazın satışı talep edilmişti. Tarafımızca gerekli hukuki süreçler takip edilerek dava ikame edilmiştir. Kocaeli 3. İcra Hukuk Mahkemesinin kararı ile yatırmış olduğumuz teminat sonrasında taşınmazımızı tehdit eden takip durdurularak, satış düşürülmüştür” ifadelerine yer verildi.