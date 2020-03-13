Korona sporu fena vurdu !..

Tüm Dünya’da adeta kabus haline gelen ve küresel bir salgına dönüşen Korona Virüs (Covid-19), sporu da vurdu. NBA maçları ertelendi, birçok sporun uluslar arası organizasyonları iptal etildi. Avrupa’da, özellikle İtalya virüsten olumsuz derecede etkilendi ve bu ülkede ölü sayısı 1000’e yaklaştı. Virüs ile ilgili tüm Dünya ülkeleri önlemlerini aldı, seferberlik ilan etti. Türkiye de bu ülkelerden birisi oldu.

OKULLAR 16 MART İTİBARİ İLE 1 HAFTA BOYUNCA TATİL

Cumhurbaykanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, okulların 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edileceğini, tüm maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanacağını, kamu görevlilerinin yurt dışına izinle çıkabileceğini belirtti. Tiyatro, sinema gibi toplu yerlerde bulunma durumu ile ilgili karar vermedi. Ancak eğitimin online yapılacağı duyuruldu. Buna göre, Kocaelispor’un Alemdağspor ile yarın Kocaeli Stadı’nda oynayacağı maç, diğer maçların olduğu gibi seyircisiz oynanacak.