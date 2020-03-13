Yiğit Ali harika bir sezon geçiriyor

1996 doğumlu futbolcu bu sezon 6 lig, 1 de kupa golü olmak üzere toplam 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımın 10 numarası, attığı 6 lig golünün yanında tam 16 da asiste imza attı. Devre arasında Kocaelispor’un renklerine bağlamak istediği ancak takımla birlikte yoluna devam ederek farkındalığını ve değerini iyice arttıran Yiğit Ali’ye üst liglerden birçok takımın yakın takibi altında olduğu öğrenildi.

13 YILDIR BELEDİYE DERİNCESPOR’DA

BAL ve 3. Lig’de toplam 25 gol atan İzmitli isim futbola 10 yaşında Belediye Derincespor’dabaşladı. 10 yıl aralıksız bu formayı giyen Yiğit Ali, kısa süreli Gölcükspor macerasının ardından eski takımına döndü. 1 yıllık Gölcük süreci hariç Yiğit Ali tam 13 yıldır Belediye Derincespor’un formasını terletiyor.