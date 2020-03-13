İzmit Belediyespor U-18 takımı, Kırklareli’nde gerçekleşen Kulüpler Arası Türkiye Bölge Şampiyonası’nın son maçında Yalova Zirve Gençlik’i 102-57 yenerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak bitirdi. Mavi Yeşilliler 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleşecek olan Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet elde edilen başarıdan ötürü teknik ekibi ve sporcularıtebrik etti.
Bugün 15:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:25 TSİ
İzmit Belediyespor U-18 şampiyon döndü
İzmit Belediyespor U-18 takımı, Kırklareli’nde gerçekleşen Kulüpler Arası Türkiye Bölge Şampiyonası’nın son maçında Yalova Zirve Gençlik’i 102-57 yenerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak bitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz