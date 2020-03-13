İzmit Belediyespor U-18 şampiyon döndü  

İzmit Belediyespor U-18 takımı, Kırklareli’nde gerçekleşen Kulüpler Arası Türkiye Bölge Şampiyonası’nın son maçında Yalova Zirve Gençlik’i 102-57 yenerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak bitirdi. Mavi Yeşilliler 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleşecek olan Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet elde edilen başarıdan ötürü teknik ekibi ve sporcularıtebrik etti.