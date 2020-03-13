Büyükşehir’den kamuoyuna duyuru

Cumhurbaşkanımız başkanlığında Koronavirüs tedbirleri ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında; daha önce aldığımız tedbirlere ilave olarak:

a) Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında eğitime 3 hafta ara verilmesine,

b) Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine 3 hafta ara verilmesine,

c) Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki “Spor Okulları”nda ve spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

d) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festivali’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerinin iptaline,

e) 10-11-12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nun ileri bir tarihe ertelenmesine,

f) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait gençlik kamplarındaki faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

g) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na ait etkinliklere 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine,

h) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültür-sanat etkinliklerine 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir.