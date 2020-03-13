Mesut 11 rotasyonundaki yerini alıyor

Şampiyonluğa gün sayan Kocaelispor, Alemdağ maçını bekliyor. Rakibinin ligde bulunduğu konumu ve İzmit’e 3 önemli eksikle gelmesini önemsemeyen Yeşil Siyahlılar, Korona virüse önlem alınması için “Seyircisiz” oynanacak maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Hodri Meydan TV’nin canlı olarak yayınlayacağı mücadelede Yeşil Siyahlılarda, Erbaa maçının kadrosundan çıkarılan Mesut’un Alemdağ karşısında 11 rotasyonundaki yerini alacağı düşünülüyor.

NEŞELİ ÇALIŞMA

Takımda başka bir değişiklik beklenmiyor. Ercüment, Gökdeniz ve Talha’nın kart sınırında olduğu Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular Alemdağ maçının hazırlıklarını neşe içerisinde yaptı. Önceki günkü çalışma ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çıkışların ve 5’e 2 pas top kapma çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Çalışmayı Anadolu Ajansı da takip ederken bol bol çekim yaptı.