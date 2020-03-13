Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:00 TSİ- Spor G: Bugün 15:35 TSİ

Mesut 11 rotasyonundaki yerini alıyor

Kocaelispor, yarın konuk edeceği Alemdağspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve maçı bekleyecek.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Şampiyonluğa gün sayan Kocaelispor, Alemdağ maçını bekliyor. Rakibinin ligde bulunduğu konumu ve İzmit’e 3 önemli eksikle gelmesini önemsemeyen Yeşil Siyahlılar, Korona virüse önlem alınması için “Seyircisiz” oynanacak maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Hodri Meydan TV’nin canlı olarak yayınlayacağı mücadelede Yeşil Siyahlılarda, Erbaa maçının kadrosundan çıkarılan Mesut’un Alemdağ karşısında 11 rotasyonundaki yerini alacağı düşünülüyor.

NEŞELİ ÇALIŞMA

Takımda başka bir değişiklik beklenmiyor. Ercüment, Gökdeniz ve Talha’nın kart sınırında olduğu Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular Alemdağ maçının hazırlıklarını neşe içerisinde yaptı. Önceki günkü çalışma ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çıkışların ve 5’e 2 pas top kapma çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Çalışmayı Anadolu Ajansı da takip ederken bol bol çekim yaptı. 

Bugün 23:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Akademi maçları ikinci bir talimata kadar iptal! mask
Akademi maçları ikinci bir talimata kadar iptal!
Onur Alp’in gözünün yaşına bakmıyorlar mask
Onur Alp’in gözünün yaşına bakmıyorlar
28 Haziran adını finale yazdırdı mask
28 Haziran adını finale yazdırdı
Tahaminatör: Layık oluyorsam ne mutlu bana mask
Tahaminatör: Layık oluyorsam ne mutlu bana
Yiğit Ali harika bir sezon geçiriyor mask
Yiğit Ali harika bir sezon geçiriyor
İzmit Belediyespor U-18 şampiyon döndü   mask
İzmit Belediyespor U-18 şampiyon döndü  
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL