Mesut 11 rotasyonundaki yerini alıyor

Şampiyonluğa gün sayan Kocaelispor, Alemdağ maçını bekliyor. Rakibinin ligde bulunduğu konumu ve İzmit’e 3 önemli eksikle gelmesini önemsemeyen Yeşil Siyahlılar, Korona virüse önlem alınması için “Seyircisiz” oynanacak maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Hodri Meydan TV’nin canlı olarak yayınlayacağı mücadelede Yeşil Siyahlılarda, Erbaa maçının kadrosundan çıkarılan Mesut’un Alemdağ karşısında 11 rotasyonundaki yerini alacağı düşünülüyor.
NEŞELİ ÇALIŞMA
Takımda başka bir değişiklik beklenmiyor. Ercüment, Gökdeniz ve Talha’nın kart sınırında olduğu Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular Alemdağ maçının hazırlıklarını neşe içerisinde yaptı. Önceki günkü çalışma ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çıkışların ve 5’e 2 pas top kapma çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Çalışmayı Anadolu Ajansı da takip ederken bol bol çekim yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz