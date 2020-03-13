Kocaelispor’un “Tahaminatör” lakaplı başarılı stoperi Taha Batuhan Yayıkçı’dan teşekkür geldi. Gerek basın mensuplarına gerekse de taraftara ilgisinden ötürü teşekkür eden 24 yaşındaki isim “Kocaelispor’a gelmeden önce “Allah’ım Kocaelispor ile bana şampiyonluk nasip et” demiştim. Buna çok yaklaştık. Kariyerim için unutulmaz bir sezon olacak. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya layık olabiliyorsam ne mutlu bana” dedi.
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Tahaminatör: Layık oluyorsam ne mutlu bana
Kocaelispor’un “Tahaminatör” lakaplı başarılı stoperi Taha Batuhan Yayıkçı’dan teşekkür geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz