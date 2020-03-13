Tahaminatör: Layık oluyorsam ne mutlu bana

Kocaelispor’un “Tahaminatör” lakaplı başarılı stoperi Taha Batuhan Yayıkçı’dan teşekkür geldi. Gerek basın mensuplarına gerekse de taraftara ilgisinden ötürü teşekkür eden 24 yaşındaki isim “Kocaelispor’a gelmeden önce “Allah’ım Kocaelispor ile bana şampiyonluk nasip et” demiştim. Buna çok yaklaştık. Kariyerim için unutulmaz bir sezon olacak. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya layık olabiliyorsam ne mutlu bana” dedi.