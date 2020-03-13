Onur Alp’in gözünün yaşına bakmıyorlar

15 yaşında olmasına karşın Kocaelispor’un A takımında antrenman yapma şansı elde eden Milli kaleci Onur Alp Sarman’ın gözünün yaşına bakmıyorlar. Her geçen gün gelişen ve güçlenen Onur Alp, A takımda yaptığı antrenmanların kendisine çok yararlı olduğunu ifade ediyor. Son antrenmanda çekilen şutun artından parmağından sakatlanan genç kaleci, işinin ne kadar zor olduğunun fazlası ile farkında.