15 yaşında olmasına karşın Kocaelispor’un A takımında antrenman yapma şansı elde eden Milli kaleci Onur Alp Sarman’ın gözünün yaşına bakmıyorlar. Her geçen gün gelişen ve güçlenen Onur Alp, A takımda yaptığı antrenmanların kendisine çok yararlı olduğunu ifade ediyor. Son antrenmanda çekilen şutun artından parmağından sakatlanan genç kaleci, işinin ne kadar zor olduğunun fazlası ile farkında.
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Onur Alp’in gözünün yaşına bakmıyorlar
15 yaşında olmasına karşın Kocaelispor’un A takımında antrenman yapma şansı elde eden Milli kaleci Onur Alp Sarman’ın gözünün yaşına bakmıyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz