28 Haziran Ortaokulu futbol takımı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan yarı final maçında Çayırova 24 Kasım Ortaokulu’nu farklı yenerek Kocaeli finaline yazdırdı. Koronavirüs sebebiyle okulların tatil olmasından dolayı 16 Mart’ta oynanması gereken final, tatil sonrasına kaldı. Okul Sporları etkinliklerinin iptali söz konusu olurken, Türkiye’de derece hedefi olan çocukların da canı sıkıldı.
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28 Haziran adını finale yazdırdı
28 Haziran Ortaokulu futbol takımı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan yarı final maçında Çayırova 24 Kasım Ortaokulu’nu farklı yenerek Kocaeli finaline yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz