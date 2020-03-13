AKP Kandıra’da tek adaylı kongre

AKP Kocaeli’de kongre takvimi kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından ilçe kongreleri devam ediyor. 14 Mart Cumartesi (yarın) gerçekleştirilecek Kandıra İlçe Kongresi saat 11.00’de Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 412 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 20 asil, 10 yedek yönetim kurulu üyesi ve 21 il delegesi seçilecek.

“BİZİ ONURLANDIRACAKLAR”

Mevcut Başkan Erol Ölmez’in tek aday olacağı kongreye Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katılım sağlayacak. Kongre öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan Ölmez, “Her şeyiyle hazırız. Genel merkez teşkilat başkanımız bizi onurlandıracaklar. Bunun şerefiyle en güzel şekilde bu zamana kadar temsil ettiğimiz gibi bundan sonra da temsil etmek için ekibimizle beraber devam edeceğiz” dedi.