Korona virüsün spora olan olumsuz etkisi artarak ediyor. Tüm ülkedeki elit akademi ve bölgesel gelişim ligleri ertelendi. TFF Elit ve Bölgesel Gelişim Ligleri Koordinatörü Cem Pamiroğlu, ikinci bir talimata kadar liglerin ertelendiğini belirtti.
Bugün 15:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:40 TSİ
Akademi maçları ikinci bir talimata kadar iptal!
Korona virüsün spora olan olumsuz etkisi artarak ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz