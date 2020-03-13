Akademi maçları ikinci bir talimata kadar iptal!

Korona virüsün spora olan olumsuz etkisi artarak ediyor. Tüm ülkedeki elit akademi ve bölgesel gelişim ligleri ertelendi. TFF Elit ve Bölgesel Gelişim Ligleri Koordinatörü Cem Pamiroğlu, ikinci bir talimata kadar liglerin ertelendiğini belirtti.