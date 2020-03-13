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Saadet’te il kongresinin durumu belirsiz

Kongre takvimi kapsamında 10 ilçede kongrelerini tamamlayan Saadet Partisi’nde corona virüsü nedeniyle genel merkez kararıyla kongreler ertelendi. Gözler 29 Mart’ta gerçekleştirilecek il kongresine çevrilirken İl Başkanı Zafer Mutlu il kongresinin henüz ertelenmediğini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Saadet Partisi,  corona virüsü tedbirleri kapsamında il ve ilçe kongrelerini erteleme kararı aldı. Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez tarafından yapılan duyuruda “Saadet Partisi olarak; önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan İl/İlçe Kongre, Divan ve tüm Salon Toplantılarımızı, ülkemiz genelinde Corona virüsü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz'' ifadelerinde bulunuldu.

İKİ İLÇE KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Alınan karar sonrasında gözler Saadet Partisi Kocaeli’ye çevrildi. Kongre takvimi kapsamında 10 ilçede kongrelerini tamamlayan Saadet Partisi, gelecek haftalarda Çayırova ve Başiskele ilçe kongrelerini akabinde de 29 Mart Pazar günü Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla il kongresini gerçekleştirecekti. Ancak karar sonrası ilçe kongreleri iptal olurken İl Başkanı Zafer Mutlu kongreler hakkında açıklamalarda bulundu.

“BÜYÜK İHTİMALLE ERTELENECEK”

Mutlu yaptığı açıklamada, “İptal kararı sonrasında il kongresinin durumu hakkında genel merkezden haber bekliyoruz. Biz il kongresiyle alakalı durum bilgisi verdik; oradan dönüş bekliyoruz. İki ilçede kongre yapılamayacak. İl kongresi de büyük ihtimalle ertelenecek. Haber bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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