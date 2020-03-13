Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısında, ülkemizde de görülen koronavirüs vakasını ve gıda sektörüne yönelik oluşturulan panik havasını gündeme aldı. Konu ile ilgili ortak açıklama yapan KOTO 9. Meslek Komitesi, market ürünleri satış ve tedarikinde herhangi bir aksaklık olmadığını açıklayarak, vatandaşlara ‘Panik yapmayın. Ürün çok ve zam yok! Panik havası suni zamları körüklüyor” çağrısı yaptı.

‘SUNİ FİYAT ARTIŞLARINA SEBEP OLUYOR’

Konu ile ilgili, “Koronavirüs vakasının ülkemizde de görülmesinin ardından, vatandaşlarımızın tedirgin olduğunu ve marketlerde hareketlilik yaşandığını gözlemlemekteyiz. KOTO üyesi gıda toptancıları ve marketçiler olarak açıkça ifade ediyoruz ki, ilimizde ürün stokları yeterli seviyededir ve zam yapılmamıştır. Panik havasına ve ihtiyaç fazlası stoklu alışveriş yapılmasını gerektirecek bir durum yoktur. Bu tedirginlik, bazı fırsatçıları yaramakta ve suni fiyat artışlarına sebep olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan devletimizin açıkladığı tedbirlere riayet etmesini ve sükunetle süreci takip etmelerini rica ediyoruz” denildi.