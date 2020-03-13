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Kandıra’da KO-MEK sergisi

Kandıra KO-MEK Kurs Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan tam not aldı
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Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, (KO-MEK) 2019-2020 Eğitim – Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Kandıra’da gerçekleştirildi.Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kandıra KO-MEK sergisininaçılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, muhtarlar, kursiyerler, KO-MEK yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesinde KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri konuklar için ilahiler ve türküler seslendirdi.

“KO-MEK’LE AYAKLARINIZIN ÜZERİNDE DURUN”

Sergi açılışındaki ilk konuşmayı kursiyerler adına 65 yaşındaki Rabia Bulgurcu yaptı. Halk Üniversitesi’nin hayatına yönelik olumlu yönlerini konuklarla paylaşan Rabia hanım, KO-MEK’te hem üretmenin mutluğunu yaşadığını hem de yalnızlığını unuttuğunu söyledi. Çocuklarının da bu durumdan çok mutlu olduklarını anlatan Bulgurcu, “Herkese kendi ayakları üzerinde durmalarını, kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Ben KO-MEK’le bu güzellikleri yaşadım. Teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN TURAN, KO-MEK’İN ÖNEMİNİ ANLATTI

KO-MEK kursiyerinin ardından konuklara seslenen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise KO-MEK’in Kandıra ilçesindeki önemine değindi. Bugüne kadar ilçede 12 bin kişinin KO-MEK kurslarından ücretsiz olarak yararlandığına işaret eden Başkan Turan, “İlçemizde yaşayan özellikle hanım kardeşlerimiz, evde vakit geçirmek yerine bu kurslara gelerek zamanlarını değerli hale getiriyorlar. Aile ekonomilerine katkı sunacak eğitimler alıyorlar” dedi.

 

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