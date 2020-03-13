Lise öğrencileri İstiklal Marşı’nı sosyal medyada kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, Akademi Liseler, eğitim programlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Milletimizin bağımsızlığını destanlaştıran 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü vesilesiyle öğrencilerin okuduğu kıtalar sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Akademi Lise öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşı’nın kıtaları milli şair Mehmet Akif Ersoy’un marşla ile ilgili "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözü ve İstiklal Marşı'mızın, kabul edilişinin 99. yıl dönümü kutlu olsun gibi başlıklarla başta Marmara Belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Özelikle Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya mecralarından paylaşılan görüntüler kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.