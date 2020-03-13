Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de katıldığı etkinliklerde, öğrencilerin İstiklal Savaşı yıllarını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi. Törene Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğrencileri kutlayan ve tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek kutladı.
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Mehmet Akif Gebze’de anıldı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Gebze Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz