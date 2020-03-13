Encümenden İzmit Belediyespor’a yardım çıktı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 25 madde görüşülerek karara bağlandı. İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

İZMİT BELEDİYESPOR’A YARDIM TALEBİ

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından encümene sunulan İzmit Belediyespor Kulübü çatısı altında bulunan karate, izcilik, güreş, futbol, jimnastik, e-sports gibi branşlar için yardım talebi encümen tarafından onaylandı.

İLLEGAL OYUN KONSOLLARINA CEZA

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün dosyasında yer alan Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan iki kıraathane ve Yeşilova Mahallesinde bulunan bir büfeye İlçe Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine yasa dışı oyun konsolu bulundurma gerekçesiyle her bir işletmeye 2 bin 233 TL cezai işlem uygulanması kararı encümende onaylandı.