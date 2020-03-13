Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir buçuk aylık dönemde 39 eğitim kurumunda, 8 kamu kurumunda ve 8 işyerinde olmak üzere 55 farklı yerde toplam 13 bin 378 kişiye afet eğitimi verdi ve tatbikatlar gerçekleştirdi. AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, sedye ile yaralı taşıma, ipler düğümler ve yangın konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.
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AFAD, 45 günde 13 bin kişiyi eğitti
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir buçuk ayda 55 farklı yerde 13 bin 378 kişiye afet eğitimi verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz