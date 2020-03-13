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Mehmet Akif Ersoy Dilovası’nda anıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.
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Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULU ANMA

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende Tavşancıl Marshall Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Tavşancıl Marshall Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’a dair sunumlar yapan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştılar.

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