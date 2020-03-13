Belsa’ya acil durum girişi

İzmit Belediyesinin de bulunduğu Belsa Plaza bölgesinin Abdurrahman Yüksel Caddesi tarafından, acil durumlarda itfaiye, ambulans, emniyet araçlarının bölgedeki işyerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için acil giriş noktası oluşturuldu. Giriş için Belsa Plaza önünde cep açılarak, otoparka girişlerde zorluk oluşması da engellenecek. Araçların Alemdar Caddesi’nden dolaşıp vakit kaybetmemesi için direk giriş yapıp müdahalede bulunması, protokol araçlarının giriş yapması ve Belediye Meydanında yapılan etkinliklerde büyük araçların malzeme indirip bindirirken belediye önüne giriş yapması ve Abdurrahman Yüksel Caddesi’ndeki trafiği engellememesi için ilgili alanda giriş noktası oluşturuldu.