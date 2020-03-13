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Kartepe Kent Meydanı hızlanıyor

Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Hayırsever iş insanı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız tarafından yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii ve Kütüphanesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Hayırsever iş insanı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız tarafından yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii ve Kütüphanesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Proje hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepemizde gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği Kartepe Kent Kütüphanesi'nin plan proje ve inşaat çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Hem kitap okuma merkezi hem de sosyal mekan olarak hizmet verecek kütüphanemizde çeşitli eğitim programları ile genç kardeşimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere de yer vereceğiz” açıklamasında bulundu. 

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