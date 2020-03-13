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Karamürsel’de ağaçlandırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde bulunan KBB İtfaiye Grubu binasının çevresindeki 5 bin 215 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptı.Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri çalışma kapsamında alanda makine ile temizlik ve şevlendirme yaptı. Alanda aplikasyon ve çukur açım işleri gerçekleştirdi. Ekipler tüm bu işlerden sonra alana 342 adet Toros Sediri, 180 adet Leylandi ve 50 adet Zeytin fidanı dikti.

 

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