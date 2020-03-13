Termal su artık boşa akmayacak

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkan termal suyun en etkin şekilde değerlendirilmesi için suyu Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda değerlendirmeyi hedefliyor.Kaynak koruma alanı kapsamında gerekli etüt çalışmalarını hazırlayan ekip Kocaeli Valiliği ile sürecin takibini gerçekleştirirken bir yandan da kaynağı en etkin nasıl kullanabilirizin yollarını arıyor. Geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte termal su alanını yerinde inceleyen Başkan M. Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgi aldı.