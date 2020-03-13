Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkan termal suyun en etkin şekilde değerlendirilmesi için suyu Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda değerlendirmeyi hedefliyor.Kaynak koruma alanı kapsamında gerekli etüt çalışmalarını hazırlayan ekip Kocaeli Valiliği ile sürecin takibini gerçekleştirirken bir yandan da kaynağı en etkin nasıl kullanabilirizin yollarını arıyor. Geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte termal su alanını yerinde inceleyen Başkan M. Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgi aldı.
Bugün 16:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:21 TSİ
Termal su artık boşa akmayacak
Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkarılan termal sıcak suyun halkın yararına kullanılması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz