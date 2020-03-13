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“Ekonomideki yavaşlama hükümetlere bağlı”

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamanın derinliğinin ve süresinin hükümetlerin vereceği karşılığa bağlı olduğuna dikkat çekti
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik büyümenin, 2019 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinin altına çekileceğini söyledi. Rice, koronavirüs salgınıyla mücadele vermek için birlikte çalışmaya ve fakir ülkelerin artan salgınla başa çıkmasına yardımcı olmak için daha fazla bağış çağrısında bulundu.

“EN ÇOK ETKİLENENLERDEN BİRİ İRAN”

Rice, IMF'nin İran dahil üye ülkelerden gelen koronavirüsle ilgili tüm yardım talepleriyle başa çıkmak için süratle çalıştığını söyledi. Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran, hastalıkla mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar değerinde acil mali yardım istedi.

Bugün 16:21 TSİ - Ekonomi

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