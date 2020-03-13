Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,8 düştü. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 arttı.
OTOMOTİV YAKITI SATIŞLARI YÜKSELDİ
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta yıllık bazda yüzde 9,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz